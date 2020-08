Facebook

Die Philosophie ist in Gnas schon seit Jahren dieselbe. Ohne große Transferturbulenzen und mit viel Vertrauen in Spieler aus der Region und aus der eigenen Jugend, formen die Südoststeirer seit Jahren eine Mannschaft, die in der Landesliga stets für gute Ergebnisse gut ist. Auch in diesem Sommer konnte der Kader größtenteils gehalten werden. „Maximilian Opferkuch macht gerade den Baumeister und ist nach St. Stefan zurückgewechselt, weil sich das zeitlich besser ausgeht. Auch Rene Obendrauf wird uns demnächst abhandenkommen“, sagt Trainer Marko Kovacevic. Mit den Abgängen ist auch die Einbindung von weiteren jungen Spielern nötig. „Abgänge bei uns bedeuten immer, dass wir junge Spieler integrieren müssen. Wir werden vielleicht nicht die Konstanz haben wie im letzten Jahr, aber ich möchte die Jungen so viel möglich spielen lassen.“ Die fehlende Konstanz zeigte sich auch in den Testspielen, als man nur wenige Tage nach einer 0:7-Klatsche gegen Kalsdorf einen 2:1-Sieg gegen St. Anna feierte.