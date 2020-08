Facebook

Marko Stankovic © (c) GEPA pictures/ Mathias Mandl

Wenn heute um 19 Uhr in Gamlitz der Anpfiff zum Spiel gegen Lebring und zur neuen Landesligasaison ertönt, beginnt für die Elf von Trainer Franz Almer wohl schon wieder der Kampf um den Klassenerhalt. „Unser Ziel ist es in erster Linie, nicht abzusteigen. Da muss man Realist bleiben und deswegen zählt für uns auch von der ersten Partie an jeder Punkt“, sagt der Gamlitzer Trainer und ergänzt: „Gerade zu Beginn der Saison können wir aber vielleicht überraschen, denn es werden wohl alle Mannschaften mit der langen Pause zu kämpfen gehabt haben.“

Lebring tat sich in der letzten Saison ungewohnt schwer und man kann gespannt sein, wie der Saisonauftakt für die Elf von Trainer Wolfgang Gassmann verlaufen wird. „Der Platz in Gamlitz kommt uns nicht so zugute, da er eher klein ist. Das bedeutet also, dass die gewonnenen Zweikämpfe entscheiden werden“, sagt Gassmann. „Wir müssen voll dagegenhalten und körperbetont zur Sache gehen.“

Beide Mannschaften kämpften in der Vorbereitung mit einigen Verletzten und man wird sehen, ob und wie die neuen Spieler die Ausfälle kompensieren können.