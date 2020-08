Facebook

Alexander Rother kam vom GAK © (c) © Richard Purgstaller (Richard Purgstaller)

Als Tabellenführer beendete der ASK Voitsberg die vergangene Saison in der Landesliga. Aufstieg gab es ob des Abbruchs allerdings keinen. Zudem bekamen die Weststeirer auch den angestrebten ÖFB-Cup-Platz nicht zugesprochen, der normalerweise dem Landesliga-Meister zur Verfügung gestellt wird. Der steirische Fußballverband vergab diesen an einen weiteren Regionalligisten. „Das war für uns nicht ganz nachvollziehbar“, sagt Offensivspieler Jürgen Hiden. Dennoch ließen die Voitsberger den Kopf nicht hängen und wollen auch in dieser Saison voll angreifen. „Unter unseren 18 Spielern befinden sich 18 Bayern-Fans und wir werden jetzt diese Mentalität an den Tag legen, wie Bayern damals nach dem verlorenen Champions League-Finale 2012 gegen Chelsea“, gibt Hiden die Richtung vor.