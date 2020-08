Facebook

Dominik Traxler © (c) © Richard Purgstaller (Richard Purgstaller)

Hart getroffen wurde der SV Frohnleiten von der Entscheidung des Liga-Abbruchs. Als Aufsteiger überwinterte man mit zehn Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. „Wir können es nicht ändern, es war eine Entscheidung gegen die Tabellenführer“, beklagt Spielertrainer Patrick Wolf und fügt hinzu: „Wir haben eine Jetzt-erst-recht-Mentalität entwickelt und die Mannschaft ist fast unverändert geblieben.“ Einzig Bono Vucic wurde durch Martin Lehrer ersetzt. Wolf selbst ist auch mit 39 noch aktiv am Platz dabei. „Im Herbst haben die Jungs so tadellos gespielt, da haben sie den ,alten Mann‘ gar nicht gebraucht. Ich helfe natürlich gerne, wenn ich kann“, sagt Wolf mit einem Schmunzeln. Der einstige Flügelflitzer, der sogar im ÖFB-Nationalteam spielte, ist mittlerweile eher im Sturmzentrum angesiedelt. „Da muss ich nicht ganz so viel laufen wie auf der Seite“, sagt Wolf. Die Flügel beackern nun etwa Spieler wie Dominik Traxler.