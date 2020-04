Kleine Zeitung +

DSG Rabenwald Die Vorreiterinnen in Sachen Humor

Der Fußball steht im steirischen Unterhaus zwar still, doch für die Vereine ist das noch lange kein Grund die Aktivität komplett einzustellen. Vor allem in den sozialen Medien zeigen die steirischen Klubs ihre Kreativität, so auch die Damenmannschaft aus Rabenwald.