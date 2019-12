Georg Kaufmann hat den Regionalliga-Mitte-Klub verlassen, „Co“ Thomas Gruber übernimmt. Zwischen Kalsdorf und St. Anna bahnt sich ein Tormann-Tausch an, in Deutschlandsberg tut sich sehr viel.

Georg Kaufmann © Richard Purgstaller

Es wird noch viel Wasser die Mur hinunterfließen, ehe die Regionalliga Mitte in die Frühjahrssaison startet: Erst am 6. März 2020 geht es wieder weiter. Einen Monat vorher, am 6. Februar um 23.59 Uhr, endet die Transferfrist.