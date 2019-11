Facebook

Die Murauer Damen haben eine weiße Weste.... © © Richard Purgstaller

Die Herbstsaison im steirischen Unterhaus ging am vergangenen Wochenende zu Ende. In der Landesliga tummeln sich gleich vier Teams innerhalb von nur zwei Punkten an der Spitze und sorgen wohl für einen extrem spannenden Titelkampf im Frühjahr. Eindeutiger ist da schon die Situation in der Unterliga Mitte, wo der SK Werndorf die Tabelle mit elf Punkten Vorsprung anführt und noch dazu jedes Spiel gewinnen konnte. Eine Mannschaft, gespickt mit früheren Regional- und Landesligakickern wie etwa Gerald Pitter oder Daniel Pinnitsch sowie dem Ex-Bundesliga-Stürmer Philipp Schenk.