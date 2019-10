Heute um 19 Uhr geht in Bruck das große Derby gegen den DSV Leoben über die Bühne. Für beide Mannschaften natürlich eine ganz spezielle Aufgabe.

Mohamadou Idrissou © (c) Richard Purgstaller (Richard Purgstaller)

Denn Bruck will sich nach der 0:2-Niederlage gegen Voitsberg rehabilitieren und der DSV möchte zeigen, dass man in dieser Saison doch wieder zu den Spitzenvereinen der Liga gehört. „Die Stimmung bei uns ist trotz der letzten Niederlage sehr gut, denn unsere Leistung war nicht so schlecht, wie es das Ergebnis aussagt. Es wäre auch ein Remis oder sogar ein Sieg drinnen gewesen“, blickt Bruck-Trainer Hermann Zrim zurück und ergänzt: „Ein Derby ist immer ein brisantes Spiel und der DSV ist sicher ein ganz schwieriger Gegner.“