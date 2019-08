Facebook

Lebrings Wolfgang Gassmann © (c) © Richard Purgstaller (Richard Purgstaller)

Trotzdem erhofft man sich heute um 19 Uhr im Derby gegen Aufsteiger Gamlitz ein Erfolgserlebnis verbunden mit den ersten Punkten der Saison. „Wir haben es in den ersten Spielen den Gegnern zu leicht gemacht und selbst in der Offensive zu wenig Durchsetzungsvermögen gezeigt. Vor allem gegen St. Michael haben wir bis zum 0:1 schon drei große Chancen vergeben und dann kommt eben so etwas heraus. Die Mannschaft hat aber super gearbeitet und ich bin überzeugt, dass wir uns gegen Gamlitz steigern werden“, sagt Lebring-Trainer Wolfgang Gassmann.