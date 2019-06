Liezen überholte Pöllau durch ein spätes Elfmeter-Tor in der letzten Runde und trifft nun in der Relegation auf Bad Mitterndorf.

Gergely Füzfa (rechts) traf zwei Mal die Latte © (c) Richard Purgstaller (Richard Purgstaller)

Die Entscheidung über den Relegationsplatz in der Landesliga fiel tatsächlich auf den letzten Metern. Pöllau und Liezen gingen punktegleich in die letzte Runde, die Tordifferenz brachte Pöllau einen leichten Vorteil. Nach der ersten Hälfte hatte allerdings Liezen die besseren Karten, führte zu Hause mit 1:0 gegen Wildon. Zugleich lag Pöllau in Leoben zurück. Doch in der zweiten Hälfte konnten beide Auswärtsteams ausgleichen.