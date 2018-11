Bei Oberliga-Klub Feldbach geht es drunter und drüber. Ein Großteil der Mannschaft ist gegen den Trainer, der wiederum hat den Vorstand auf seiner Seite. Die Situation nimmt filmreife Formen an.

Der SV Feldbach kommt nicht zur Ruhe. Der Verein aus der Oberliga Süd/Ost muss das für heute angesetzte Derby gegen Tabellenführer Ilz absagen. Der Grund: Bis auf drei Spieler bestreikt der gesamte Kader seit Anfang dieser Woche das Training und versucht so, die Ablöse von Trainer Edgar Spath zu bewirken. So die Version des Vorstandes. Trotz Cup-Erfolgen über Landesliga- und Regionalligaklubs wollen die Spieler die taktischen Anweisungen des erst seit wenigen Wochen im Amt befindlichen Trainers nicht mehr befolgen, heißt es in einer Aussendung des Klubs.

