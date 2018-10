Facebook

Der GAK will heute auch bei den WAC Amateuren jubeln © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Patrick Leuk)

Neun Spiele in Folge ist der GAK in der Regionalliga schon ungeschlagen, er marschiert mit großen Schritten Richtung Aufstieg in die 2. Liga. Im Spitzenspiel der heutigen Runde sind die „Roten“ bei den WAC Amateuren in Wolfsberg zu Gast (19 Uhr).

Für Jan Gruber und Christoph Pichhorner wird es ein besonderes Spiel, die beiden 19-Jährigen wechselten ja im Sommer vom WAC über die Pack nach Graz. „Als im Sommer das Angebot vom GAK kam, musste ich nicht lange überlegen“, verriet Pichorner, der seinem Trainer sicher wichtige Infos lieferte: „Ich bin mit der Spielweise bestens vertraut und kenne jeden einzelnen Spieler genau.“

Der WAC ist gerüstet, wie Trainer Harald Tatschl erklärt: „Alle sind fit, freuen sich auf den Gegner und die Zuschauerkulisse."

Hier sehen Sie das Spiel ab 19 Uhr im Livestream: