Die Rotjacken sind heute in Wolfsberg im Einsatz © Richard Purgstaller

Der Tabellenführer der Regionalliga Mitte, der GAK, muss heute über die Pack: Um 19 Uhr gastiert die Elf von Trainer David Preiß bei den Amteuren des Wolfsberger AC. Ein Zuckerl für alle Fans der Grazer: Auf www.kleinezeitung.at und in der Kleine-Zeitung-App wird das Spiel in Wolfsberg ab 19 Uhr via Livestream übertragen.