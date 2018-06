Facebook

Heute wird beim GAK weiter gefeiert © (c) © Richard Purgstaller (Richard Purgstaller)

Der GAK krönte sich in der Vorwoche zum Meister und gleichzeitigen Aufsteiger in die Regionalliga. Dass man nun bereits eine Runde vor Schluss den Sack zumachte, kam selbst für Trainer David Preiß überraschend: „Mit einer Niederlage hätte die ganze Geschichte auch nach hinten losgehen können. Der Stein, der uns vom Herzen gefallen ist, war dementsprechend groß.“ Besonders das Frühjahr war der Schlüssel zum Meistertitel. Die Preiß-Elf ergatterte von möglichen 42 Punkten gleich 37. „Knackpunkte waren sicher die Partien gegen Voitsberg, wo wir in der Nachspielzeit das Spiel drehten, und der Sieg gegen St. Anna“, sagt Preiß, der vor allem den Zusammenhalt in der Mannschaft hervorstreicht.