Gleisdorf hält der nervlichen Belastungsprobe Stand und bleibt nach einem 1:1 gegen Wallern in der Regionalliga. „Der Vorstand, die Jugend, die Fans, alle haben uns heute zu dem Unentschieden getrieben“, sagt Trainer Christoph Krasser. Lange war nicht klar, dass ein Punkt reicht – vor allem, weil St. Anna in Klagenfurt unter die Räder kam. Aber: Das Trainerteam informierte sich über die Spielstände auf den anderen Plätzen und nach der klaren Führung von Gurten war klar: Ein Punkt reicht. „Wir haben das logischerweise der Mannschaft mitgeteilt. Wenn ein Punkt reicht, braucht es keinen Sturmlauf mehr.“ Sportlich geht die Punkteteilung auch in Ordnung. „In der ersten Hälfte waren wir klar besser, dann ist Wallern aufgekommen“, erklärt Krasser.

Die Leistung würde die ganze Saison gut zusammenfassen: „Wir haben keine Konstanz reingebracht.“ Das zeigt auch, dass nie zwei Mal das gleiche Ergebnis folgte. Nie zwei Siege, nie zwei Unentschieden, nie zwei Niederlagen in Folge. „Wir haben am Ende immer wieder dominiert, aber dann doch verloren“, bekritelt Krasser. Mit dem Klassenerhalt wäre die Saison „im Endeffekt gerettet“. Krasser geht davon aus, auch nächste Saison Trainer in Gleisdorf zu sein. „Ich habe einen Vertrag.“ Und auch schon Neuzugänge zu vermelden: Luca Puster kommt aus Weiz, Florian Weiler von St. Anna und Maurice Amreich von Sturm II.

Allerheiligen muss den Gang in die Landesliga antreten, Bad Gleichenberg zieht sich aus dem Erwachsenenfußball zurück. Aus der 2. Liga kommt der DSV Leoben zurück, Voitsberg steigt auf.