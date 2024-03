Es war eine turbulente Schlussphase beim Steirer-Derby der Liga-Nachzügler Bad Gleichenberg und Gleisdorf. Eine kampfbetonte Partie verlief lange ausgeglichen, ehe Bad Gleichenbergs Leon Sres vom Schiedsrichter mit Rot vom Platz gestellt wurde. Kurioserweise wurden dadurch die Gleichenberger und nicht die Gleisdorfer besser und gingen – leistungsgerecht – in der 86. Minute durch Philipp Wendler in Führung. Tief in der Nachspielzeit kam Gleisdorf zum Ausgleich. Und lange war unklar, wer für die Mannschaft von Trainer Christoph Krasser getroffen hat. Es sollte sich herausstellen, es war Torhüter Marcel Stumberger. Für den 22-Jährigen war es das erste Tor im Erwachsenen-Fußball. „Natürlich habe ich mich gefreut. Aber noch lieber hätte ich gewonnen“, sagte Stumberger, der im Februar 2020 ein Spiel für Lustenau in der zweithöchsten Spielklasse absolvierte. Bad Gleichenberg-Trainer Peter Hochleitner war enttäuscht: „Leider haben wir uns nicht belohnt. Jetzt müssen wir dranbleiben, dann kommt das Glück zurück.“ Krasser war stolz auf den Charakter seiner Mannschaft: „Gut, dass wir angeschrieben haben.“