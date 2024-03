Selten war eine Liga spannender als die steirische Landesliga in der laufenden Saison. Der Zehnte der Tabelle – Kalsdorf – liegt nur neun Punkte hinter Spitzenreiter Fehring. Und tatsächlich haben auch alle neun Vereine durchaus Interesse, in die Regionalliga aufzusteigen. „Ziele sind da, sonst wäre ich nicht zum Verein gekommen“, sagt etwa Neo-Kalsdorf-Trainer Jörg Schirgi. „Wenn du einen Lauf hast, ist vieles möglich, die Liga ist eng.“ Und auch in Lebring, Robert Kothleitner hat übernommen, hat man Ambitionen, in die Regionalliga aufzusteigen.

Für Bernd Windisch, den Trainer von Tillmitsch, ist klar: „Wenn es passiert, wollen wir rauf. Aber nicht unbedingt.“ In Fehring, Wildon, Fürstenfeld, Gamlitz und Köflach ist klar: Die Regionalliga ist das erklärte Ziel. Zurückhaltend sind die Amateure von Hartberg. So oder so: Aufgrund der Tabellenkonstellation gibt es nur eine brennende Frage.

Und darum haben wir alle Landesliga-Trainer gefragt: Wer wird Meister in der Landesliga?

Rainer Pein, Fehring:

Fehring.

Roland Spreitzer, Wildon:

Fürstenfeld.

Bernd Windisch, Tillmitsch:

Fürstenfeld.

Johannes Thier, Heiligenkreuz:

Wildon

Sascha Stocker, Fürstenfeld:

Wenn nicht Fehring, dann wir.

Markus Karner, Hartberg Am.:

Fürstenfeld.

Zoran Begic, Gamlitz:

Fehring.

Goran Milicevic, Köflach:

Tillmitsch.

Robert Kothleitner, Lebring:

Fehring.

Jörg Schirgi, Kalsdorf:

Fehring.

Benjamin Posch, Lafnitz Am.:

Fürstenfeld.

Dinan Pusculovic, Bruck:

Fehring.

Christian Scheer, Ilz:

Tillmitsch.

Peter Halada, Schladming:

Fehring.

Marko Kovacevic, Gnas:

Fehring.

Patrick Rieger, Frauental:

Fürstenfeld.