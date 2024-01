Das Transferfenster ist geöffnet und der Markt kommt in Bewegung. So hat Lafnitz mit Jurica Poldrugac einen prominenten Abgang zu verzeichnen. Der 26-jährige Offensivspieler stand mit Ausnahme des Derbys gegen Kapfenberg jedes Mal in der Startelf und erzielte vier Tore. Poldrugac, der im Sommer 2022 von Allerheiligen aus der Regionalliga nach Lafnitz wechselte, spielt künftig für den kroatischen Erstligisten NK Varazdin.