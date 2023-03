Neun Jahre ist es her, dass aus der Regionalliga Mitte eine Mannschaft den Gang in den Landesverband gehen musste. Die Amateure von Kapfenberg, mittlerweile in der Oberliga gelandet, stiegen in der Saison 2013/14 mit 25 Punkten ab. In den folgenden acht Saisonen – zwei wegen der Coronapandemie ohne Absteiger – blieben Klubs aus der Steiermark verschont.