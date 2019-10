Duelle gegen Kalsdorf hatten für den Deutschlandsberger Claudio Lipp schon immer eine hohe Bedeutung, immerhin kickte der Verteidiger von 2011 bis 2012 in Kalsdorf.

Claudio Lipp © (c) Richard Purgstaller (Richard Purgstaller)

Seit Jänner 2019 hat das Wiedersehen mit dem Ex-Klub für Claudio Lipp aber eine ganz neue Brisanz. Denn seither arbeitet der 29-jährige DSC-Spieler als Lehrer in der NMS-Kalsdorf. „Viele meiner Schüler spielen in der Jugend von Kalsdorf und die ganze Woche sind schon Sprüche gefallen“, sagt Lipp. Heute (19 Uhr) ist es nämlich wieder soweit, dass Kalsdorf den DSC empfängt. Rund 30 seiner Schüler erwartet Lipp als Zuschauer beim Match. „Ich koordiniere in der Schule auch den Knaben- und Mädchenfußball und habe, natürlich nicht ernst gemeint, gesagt, dass alle, die nicht zuschauen kommen eine schlechtere Note bekommen“, scherzt Lipp.