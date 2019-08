Facebook

Sturm Graz Amateure © (c) Richard Purgstaller (Richard Purgstaller)

Auch bei den Fans sprach sich der Erfolgslauf der Zukunftshoffnungen herum und so kamen zuletzt 450 Zuseher nach Graz-Messendorf. „Es mag schon sein, dass der eine oder andere neugierig wird. Man macht sich interessant, wenn man punktet“, sagt Sektionsleiter Robert Jerovsek. Nicht nur bei den Fans, sondern auch bei den Profis machten sich die Spieler interessant. Winfred Amoah, Sebastian Zettl und Vincent Trummer trainierten in der Saisonvorbereitung immer wieder unter Nestor El Maestro. „Es wäre schön, wenn es der eine oder andere in die erste Mannschaft schafft“, sagt Jerovsek und fügt hinzu: „Spätestens im Sommer werden es zwei, drei schaffen.“