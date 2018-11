Facebook

© GEPA pictures

Es war die 79. Minute in Stadl-Paura und die – sportlich gesehen – endgültige Entscheidung für den GAK im Spiel: Christian Berger zog vom Sechzehner ab und knallte den Ball unter die Latte. Lüftner war zwar noch dran, verhindern konnte er das 4:1 für die Athletiker nicht mehr. „So schön kann Fußball sein“, seufzte GAK-Kapitän Marco Perchtold danach ins ORF-Mikro, „in gewissen Situationen hat er genau die richtigen Antworten.“ Was er damit meinte: Christian Berger durchlebt gerade schwierige Zeiten. Am Donnerstag erfuhr er parallel zum sportlich so grandiosen Cuptriumph über Kapfenberg vom Tod seines Vaters – spielen wollte er am Sonntag trotzdem.

Und die Mannschaft, die wollte für ihn spielen, wie Perchtold sagte. „Wir haben für ihn gespielt, wir haben alles rausgehaut. Und wir haben ihm dieses Tor so sehr gegönnt. Dass wir auch noch gewonnen haben, macht uns überglücklich.“ Obwohl man trotz der nunmehr deutlichen Tabellenführung demütig bleiben müsse. Der Weg zum nächsten Aufstieg, dann in die 2. Liga, sei noch weit.

Weit war der Weg auch in Stadl-Paura, dem vierten Spiel in zwölf Tagen. Dabei hatte die Preiß-Elf schnell alles unter Kontrolle, führte durch Treffer von Bauer und Rother schnell 2:0 – doch die Oberösterreicher verkürzten bald auf 1:2. Danach blieb es eine schnelle Partie, aber auch ein wenig zerfahren. So richtig vermochte kein Team die Kontrolle an sich zu reißen, der GAK aber hatte das Zentrum meist unter Kontrolle und spielte dann seine größte Stärke aus, die Perchtold so umschreibt: „Wir sind konsequent im Verwerten von Torchancen – und wir haben wie so oft mit Leidenschaft und Einsatz gewonnen.“

"Das taugt uns voll"

Trainer David Preiß sah seine Elf vor allem „defensiv gut“ – und nach der Belastung im Cup hätten seine Spieler die Aufgabe in Oberösterreich auch „auf dem engen Platz spielerisch gut gemacht und gelöst“. Die Belohnung für die zwei Siege in dieser Woche gab es dann bei der Auslosung zum ÖFB-Cup-Viertelfinale: Der GAK bekommt Besuch vom Rekordcupsieger aus Wien, der Austria. „Das taugt uns voll! Ein Heimspiel und dann die Austria, die einer der Wunschgegner war“, jubelte Preiß, der auch mit einer Sensation spekuliert: „Wir brauchen bestimmt einen Sterntag, aber wir werden uns genau mit dem Gegner beschäftigen. Vielleicht können wir eine Schwäche ausloten.“

Klar ist auch, dass aufgrund des frühen Termins – der Cup geht zwei Wochen vor dem Frühjahrsstart der Liga über die Bühne – die Planung geändert werden muss. „Aber wir werden unsere Vorbereitung auf die Liga natürlich adaptieren und uns bestens auf die Austria vorbereiten!“