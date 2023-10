Österreichs Fußball-Nationalteam trifft am Freitag im Rahmen der EM-Qualifikation in Wien auf Belgien. Wie ein Foto aus der Kabine der Österreicher zeigt, wird Florian Grillitsch mit einem - nicht ganz korrekten Aufdruck - in das Spiel gehen. Ein "L" wurde dem Hoffenheim-Legionär auf seinem Trikot mit der Nummer 10 unterschlagen.

Ob auch die Kapitänsbinde auf dem Platz von Konrad Laimer schon ein Hinweis darauf ist, dass der Bayern-Profi in Abwesenheit von David Alaba die "Schleife" trägt? Alles zur Partie finden Sie hier.