Wenn David Alaba im glänzenden Sonnenlicht sein Leiberl abstreift, wirkt er noch gestählter als zuvor, so, als hätte er über den Sommer neuerlich etliche Deka Fett gegen Muskelmasse eingetauscht. Fitter geht nicht, offenbar arbeitet der Real-Star nach dem Motto: Königlicher Körper in einem königlichen Klub. Die "Alaba! Alaba!"-Rufe der Fans beim öffentlichen Training in Windischgarsten sind nur ein weiterer Beleg für dessen Rolle als Superstar. Alaba ist der Höchstgereihte in der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft, aber er trifft dort auf zahlreiche Partner im europäischen Glamour-Klubwesen.