Es ist eine Begegnung der besonderen Art, denn wenn der österreichische Nationaltrainer Ralf Rangnick am Samstag das Stadion in Brüssel betritt, trifft er auf seinen einstigen Schüler. Domenico Tedesco, der neue Fußball-Teamchef von Belgien, hatte einst als ganz junger Trainer bei Rangnick in Leipzig hospitiert. Nicht nur die einstige dortige gemeinsame Zeit hat der 37-jährige Ex-Trainer von RB nicht vergessen, am Freitag kam Tedesco auch auf Hoffenheim zu sprechen, ebenfalls eine Schöpfung von Rangnick. "Er ist der Vater beider Klubs", sagt Tedesco, der Deutsch-Italiener, im buchstäblichen Sinn, denn "Tedesco" bedeutet "Deutsch" auf Italienisch.