Österreich und Schweden - auf Nationalteam-Ebene hat dieses Duell eine große Historie. Beide Mannschaften standen sich schon oft in entscheidenden Partien gegenüber und sorgten dabei nicht nur ein Mal für Aufregung und Aufsehen.

Jedem Fußball-Fan in Österreich wohl bestens bekannt: Die legendäre Aussage von ORF-Kommentator Hans Huber, der im Jahr 1997 sagte: "Die Schweden sind ein harter Brocken!" - ein Satz für die Ewigkeit, vor allem mit der Betonung Hubers. Genauso legendär auch der Siegtreffer von Andreas Herzog in der 76. Minute zum schlussendlich entscheidenden 1:0.

Mit seinem Weitschuss-Hammer aus 25 Metern ins rechte Kreuzeck brachte Herzog damals das ausverkaufte Wiener Ernst-Happel-Stadion zum Beben und Österreichs Nationalmannschaft auf Kurs Richtung WM 1998 in Frankreich. "Das war einer der absoluten Höhepunkte meiner Karriere, dieser Sieg hat das ganze Land glücklich gemacht", erinnerte sich Herzog einst an diesen glorreichen Moment.

Bestes Auswärtsspiel des Nationalteams

Ebenfalls in bester Erinnerung ist das Duell am 8. September 2015, in dem Österreich mit einem historischen 4:1 in Solna vorzeitig das Ticket für die EM 2016 löste. Ein Jahr zuvor hatten die Schweden in Wien ein 1:1 erkämpft und damit für den einzigen Punkteverlust des Teams von Marcel Koller in der gesamten Qualifikation gesorgt.

Der Sieg damals war wohl das beste Auswärtsspiel einer österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in der jüngeren Geschichte. David Alaba brachte das ÖFB-Team in der 9. Minute mit einem Elfmeter verdient in Führung, zuvor wurde Spielmacher Zlatko Junuzovic im Strafraum gefoult.

Trotz kurzer Drangphase der Schweden erhöhte ein furios aufspielender Martin Harnik zunächst auf 2:0 (38.), ehe Marc Janko (76.) in der zweiten Hälfte mit dem 3:0 alles fixierte. Abermals Harnik (88.) schoss die Österreicher zwischenzeitlich mit 4:0 in Front, ehe Zlatan Ibrahimović in der Nachspielzeit den Endstand von 1:4 herstellte. Der Jubel kannte trotz des späten Gegentreffers keine Grenzen, hatte man doch das Ticket für die EM 2016 in Frankreich gebucht. Dort schnitt man dann weitaus weniger erfolgreich ab, doch das ist eine ganz andere Geschichte...