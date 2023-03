Es gibt ein Ziel, es heißt Euro 2024. Österreichs Fußballteam startet am Freitag mit dem Spiel gegen Aserbaidschan in Linz in die Qualifikation. Am Montag folgt die Partie gegen Estland. Belgien, die Nummer vier in der FIFA-Weltrangliste und Schweden sind die weiteren Gegner. Sportdirektor Peter Schöttel zeigt sich im Trainingslager in Windischgarsten überzeugt davon, die Endrunde in Deutschland auf direktem Weg zu erreichen. Dafür ist einer der ersten beiden Plätze erforderlich.