Österreich kann im Halbfinale des WM-Play-offs in Wales die Chance auf die WM in Katar am Leben halten. Nach zwei Toren von Superstar Gareth Bale (25., 51.) erzielte Marcel Sabitzer (65.) Österreichs Anschlusstor zum 1:2. Hier sind Sie live dabei.

Der Sieger der Begegnungsoll im Juni daheim gegen Schottland oder die Ukraine um ein Ticket für die WM in Katar spielen.blickt dem heutigen(20.45 Uhr) optimistisch entgegen.

"Es wissen alle, dass die WM noch ein absolutes Highlight wäre. Den Spielern ist das auch bewusst. Es ist eine Riesenchance, eine Riesenmöglichkeit", betonte der Deutsche. "Wir wissen, dass es nicht einfach wird. Wir sind aber bereit und auch in der Lage, in Wales zu gewinnen."

Ein Aufstieg in das Finale des Play-offs würde auch eine Vertragsklausel aktivieren. Denn der Vertrag von Franco Foda läuft mit Ende März 2022 aus. Ein Weiterkommen in das Play-off-Endspiel, in dem die Ukraine oder Schottland warten würden, würde den Kontrakt automatisch verlängern bis zu einem eventuellen Ausscheiden. Würde sich die ÖFB-Elf im Juni für die WM qualifizieren, hätte es eine erneute Verlängerung von Fodas Vertrag bis zum Ende der Weltmeisterschaft, also bis Ende des Jahres zur Folge.

Hier verpassen Sie nichts bis zum Anpfiff um 20.45 Uhr!

19.25 Uhr: Das sind die Aufstellungen

Österreich: Lindner; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Schlager, Seiwald; Laimer, Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic

Wales: Henessey; Ampadu, Rodon, B. Davies, C. Roberts; Wilson, Allen, Ramsey, N. Willliams; James, Bale

17.40 Uhr: Österreichische Fans feiern schon in Cardiff

17.00 Uhr: Ein Törtchen für das Geburtstagskind

Ein ÖFB-Teamspieler feiert seinen diesjährigen Geburtstag in Cardiff: Valentino Lazaro ist seit heute 26 Jahre jung. Seine Teamkollegen widmeten dem Jubilar ein Ständchen:

14.56 Uhr: Aktivierungseinheit erledigt

Am frühen Nachmittag lud Teamchef Franco Foda zur Aktivierungseinheit vor dem entscheidenden Spiel am Abend. Dabei herrschte beste Stimmung innerhalb des Teams.

12.12 Uhr: Jubiläum für Gregoritsch

Nicht Sohnemann, sondern Vater Gregoritsch feiert am heutigen Tag ein Jubiläum. Denn während das Nationalteam gegen Wales im Einsatz ist, will die U21-Auswahl am Freitag (18 Uhr) gegen Kroatien in der EM-Quali einen Sieg einfahren. Trainer Werner Gregoritsch feiert dafür bereits heute sein zehnjähriges Jubiläum als Chef des Nachwuchsteams.

Zehn Jahre Emotion und Leidenschaft in 🔴 ⚪ 🔴 !! Zehn Jahre #U21-Teamchef!! Gratulation zum Jubiläum, Werner! 🙌🏼 🦅💯🇦🇹 #GemeinsamÖsterreich

11.07 Uhr: Heimmacht Wales

Die Waliser, Nummer 20 der Welt, sind seit November 2018 in 16 Heimspielen ungeschlagen. 33.000 Fans werden das ausverkaufte Cardiff City Stadium heute in einen Hexenkessel verwandeln.

9 Uhr: Glückwünsche an das Geburtstagskind

Der heutige Tag könnte für Valentino Lazaro gleich im doppelten Sinne ein Feiertag werden. Mit dem Nationalteam könnte der Offensivakteur ausgerechnet an seinem 26. Geburtstag einen wichtigen Sieg feiern.

7.30 Uhr: Kommentar von Hubert Gigler: Eine WM-Teilnahme in 25 Jahren ist wahrlich nicht zu viel verlangt

Angesichts der herausragenden Bedeutung dieses Spiels rückt ein im Herbst noch vehement diskutierter Aspekt zumindest vorübergehend in den Hintergrund. Denn ob Franco Foda nach diesem Match noch als Teamchef amtieren kann oder nicht, ist hinsichtlich der Entscheidungsfindung für die WM irrelevant. Gewinnt die Mannschaft, bleibt der Deutsche der österreichischen Fußballnation auf jeden Fall bis Sommer erhalten. Verliert sie, ist ohnehin eine Neuorientierung vonnöten.

Hier kommen Sie zum vollständigen Kommentar!

5.30 Uhr: Abschlusstraining in Vollbesetzung

Das ÖFB-Team geht ohne weitere Personalsorgen in das Halbfinale im WM-Play-off in Wales. Teamchef Franco Foda standen am Mittwochabend im Abschlusstraining im Cardiff City Stadium alle seine 24 aktuellen Kaderspieler zur Verfügung. Heute Vormittag folgt für die ÖFB-Auswahl noch eine Aktivierungseinheit.