Der Blog zum ÖFB-Frauen-Fußballnationalteam

Am 6. Juli starten Österreichs Fußballerinnen im ausverkauften Old Trafford (75.000 Fans) gegen Gastgeber England in die EM-Endrunde. Wir begleiten die ÖFB-Teamspielerinnen auf ihrem Weg zum Saison-Höhepunkt ins Mutterland des Fußballs.