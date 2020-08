Facebook

Marko Arnautovic: Wie sinnvoll wäre eine Einberufung des China-Legionärs für die Herbst-Länderspiele? © APA/GEORG HOCHMUTH

Die Champions-League-Saison ist gerade erst abgeschlossen, dabei hat die neue schon begonnen. In der Schweiz wird der Cupsieger der Saison 2019/20 erst am 30. August gekürt, in Frankreich spielt man schon in der Saison 2020/2021. In Österreich geht es dieses Wochenende mit dem Cup los, bevor die Meisterschaft beginnt, wartet aber schon die erste Unterbrechung: Die Nations League ruft, mit dem Spiel in Norwegen am 4. und dem Spiel gegen Rumänien in Klagenfurt am 7. September, Anfang Oktober warten dann schon die nächsten beiden Spiele. Für die Fußballer heißt das in Nach-Corona-Zeiten: Pausen sind eine Seltenheit.

Umso wichtiger ist es auch für ÖFB-Teamchef Franco Foda, den richtigen Weg zu finden. Heute beruft der Wahl-Grazer seinen ersten Teamkader seit fast zehn Monaten ein. Und man darf gespannt sein, auf wen Foda zurückgreift: Ob etwa David Alaba, gerade erst Triple-Sieger, Urlaub bekommt oder doch dabei sein soll. Ob auch die Leipziger Marcel Sabitzer und Konrad Laimer im Kader sind, obwohl auch sie bis zum Halbfinale in der Champions League engagiert waren.

Die PK mit Franco Foda jetzt im Livestream:

Eine der wichtigsten Personalien betrifft im österreichischen Team aber immer Marko Arnautovic – und bei ihm ist eher nicht davon ausgehen, dass er dabei sein wird. Der Grund: die strengen Quarantänebestimmungen, die er bei einer Rückreise nach China zu befolgen hätte. Würde Arnautovic nämlich nach Österreich kommen, könnte er erst nach dem Spiel mit Shanghai am 31. August anreisen, würde zumindest ein Spiel seines Teams Shanghai SIPG verpassen – und damit nicht genug: Der 31-Jährige müsste nach seiner Rückkehr nach China für 14 Tage in strenge Quarantäne – und von der hat Arnautovic genug, immerhin verbrachte er dieses Jahr schon insgesamt rund sechs Wochen in einer solchen.

Damit nicht genug: Würde Foda auch in den zwei Freundschaftsspielen gegen Griechenland und in Nordirland auf Arnautovic setzen wollen, müsste der nur eine Woche nach Ablauf der Quarantäne wieder nach Österreich kommen – und nach der Rückkehr ein weiteres Mal 14 Tage isoliert im Hotelzimmer verbringen.

Man kann also davon ausgehen, dass Foda heute bei der ÖFB-Kaderbekanntgabe (ab 11.30 Uhr auf www.kleinezeitung.at) wohl auf seinen erfolgreichsten Torschützen verzichten wird – und auf einige andere auch, um wenigstens ein Minimum an Regeneration in der intensiven Zeit zu gewähren. Denn Spitzenfußballer haben wohl bis Dezember 2022 und der WM in Katar nur ganz wenig Pause.

Das Problem: Zu viel Verzicht ist auch nicht gut, schließlich geht es für das Team und den Teamchef auch um Resultate. Foda selbst wollte sich erst ganz kurzfristig entscheiden, ob Arnautovic nun dabei ist oder nicht. Klar ist so oder so: Die UEFA muss die Spielpläne dringend verschlanken.