ÖFB-Teamkapitänin Viktoria Schnaderbeck befindet sich nach der Absage der Frauenliga in England auf Heimaturlaub in der Steiermark. Wie die 29-Jährige die Krise bewertet und welcher Aufgabe sie sich derzeit widmet.

Viktoria Schnaderbeck

Poolbauerin statt Fußballerin – die derzeitige „Berufsbezeichnung“ von Viktoria Schnaderbeck gestaltet sich etwas ungewohnt. In Kirchberg an der Raab hat für die ÖFB-Teamkapitänin am Montag der Heimaturlaub in der Steiermark offiziell begonnen. „Und dann gleich mit einem alternativen Sportprogramm. Betonieren und Zement mischen gehören zum Aufbau unseres Swimmingpools dazu. Das ist eine richtige Familienbaustelle, wo alle mithelfen“, sagt die 29-Jährige, die die Zeit zu Hause immens genießt, schmunzelnd. „Kulinarisch bin ich mit meinem geliebten Eierlikörkuchen von der Mama sowie mit Vogerlsalat inklusive Kernöl und Frittatensuppe schon voll auf meine Kosten gekommen. Auch die Kuscheleinheiten mit der Katze gehören dazu. Gerade in diesen Zeiten geben diese traditionellen Dinge Vertrautheit und Sicherheit. Da sind solche Anker, die Halt geben, ganz wichtig.“