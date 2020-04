Alle Juni-Länderspiele, darunter auch der Tophit zwischen Österreich und England, wurden verschoben. Die UEFA will die nationalen Ligen retten. Anfang August muss aber Schluss sein.

Franco Fodas Team muss noch länger warten © APA/ROBERT JAEGER

Die nationalen Ligen haben Vorrang, sämtliche internationalen Fußballspiele wurden am Mittwoch von der UEFA auf unbestimmte Zeit verschoben. Nach der kontinentalen Notfall-Sitzung am Mittwoch verkündete die Europäische Fußball-Union, dass die für Juni geplanten Länderspiele verlegt werden. Neue Termine für diese Matches sowie für die Fortsetzung der Saison in Champions League und Europa League gibt es nicht.

In der Videokonferenz besprachen die Generalsekretäre aller 55 UEFA-Mitgliedsverbände das weitere Vorgehen, darunter auch Generalsekretär Thomas Hollerer für den Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB). Nach einer Entscheidung des Exekutivkomitees des Kontinentalverbands wurden auch die Termine für alle UEFA-Clubwettbewerbe der Saison 2020/21 bis auf Weiteres verschoben. So startet das Zulassungsverfahren beispielsweise nicht wie geplant - auch dies ermöglicht eine längere Saison in den nationalen Ligen. Diese müssen jedoch bis spätestens Anfang August beendet sein.

Alles wird neu

Damit finden die Partien des ÖFB-Teams gegen England (2. Juni, Wien) und Tschechien (9. Juni, Prag) nicht zu den ursprünglich geplanten Terminen statt. Für den Tophit gegen England waren bereits mehr als 40.000 Karten verkauft. Die Spiele sollen aber nach derzeitigem Stand in der zweiten Jahreshälfte 2020 oder 2021 nachgeholt werden.

Zuletzt waren bereits die ursprünglich Ende Mai geplanten Endspiele in der Champions League der Herren (30. Mai/Istanbul) und Frauen (24. Mai/Wien) und Europa League (27. Mai/Danzig) wegen der Coronavirus-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Die internationalen Bewerbe könnten eventuell gar erst wieder im Juli aufgenommen und im August die Sieger gekürt werden.

Derzeit sind alle UEFA-Partien auf Club-Ebene für unbestimmte Zeit ausgesetzt. Die Champions League und Europa League stecken jeweils im Achtelfinale fest. Davon betroffen ist auch der LASK, der im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Manchester United eine 0:5-Heimniederlage kassierte. Das Geisterspiel am 12. März im Linzer Stadion war das bisher letzte Profi-Fußball-Spiel in Österreich.