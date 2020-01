Franco Foda nimmt in Spanien bei deutschen Bundesliga-Klubs die Teamkandidaten unter die Lupe.

Die Euro ist das große Ziel von Franco Foda und seinem Team © GEPA pictures

Franco Foda ist kein Büromensch, wie er selbst sagt, Österreichs Fußball-Teamchef hält sich arbeitsmäßig viel lieber an der frischen Luft auf. Derzeit weilt der Nationaltrainer auf Info-Tour in Südspanien, wo er mit Blickrichtung Euro-Vorbereitung etliche deutsche Bundesliga-Klubs mit deren österreichischen Teamkandidaten unter die Lupe nehmen kann.

Am Montag schaute Foda in Fuente Alamo (Murcia) vorbei, wo Schalke 04 sein Trainingslager aufgeschlagen hat. Michael Gregoritsch ist ja von Augsburg zu den Gelsenkirchnern gewechselt, auch Alessandro Schöpf ist nach einer Verletzung in Spanien mit von der Partie.