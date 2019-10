Facebook

Franco Foda © GEPA pictures

Österreichs Fußballnationalmannschaft steigt am 10. Oktober im Ernst-Happel-Stadion gegen Israel (20.45 Uhr) in die Endphase der EM-Qualifikation ein, und dieser Zeitpunkt stößt Franco Foda besonders sauer auf. "Der Donnerstag-Termin ist ein Wahnsinn", meinte der Teamchef am Dienstag anlässlich der Bekanntgabe der Verlängerung des Sponsorvertrages mit Raiffeisen bis Ende 2022.