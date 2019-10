Facebook

Franco Foda © GEPA pictures

Österreichs Teamchef Franco Foda hat für den beiden EM-Qualifikationspartien am Donnerstag in Wien gegen Israel und am Sonntag in Ljubljana gegen Slowenien mit personellen Problemen zu kämpfen. Stefan Lainer (Sprunggelenk), Florian Grillitsch

(Innenbandzerrung im Knie), Xaver Schlager (Knöchelbruch) und

Philipp Lienhart (Schleudertrauma im Nackenbereich) fallen fix aus. Der Einsatz von David Alaba (Haarriss in der Rippe) ist weiterhin fraglich.

Liveübertragung der Pressekonferenz: