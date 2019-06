Facebook

© GEPA

Der Start der österreichischen U21-Auswahl in die erste EM-Endrunde, das 2:0 über Serbien, war wie aus dem Bilderbuch. Heute (18.30 Uhr) wartet in Udine Dänemark als zweiter Gegner – und schon werden bei den Fans Erinnerungen an 2007 wach. Damals sorgte die rot-weiß-rote U20-Auswahl bei der WM in Kanada für ein „Sommermärchen“, sorgte für Fußball-Euphorie im eigenen Land. Angeführt von den späteren Team-Leistungsträgern Zlatko Junuzovic, Martin Harnik oder Kapitän Sebastian Prödl, spielte sich die U20-Auswahl auf WM-Platz vier.

Prödl ließ sich die EM-Premiere seiner „Nachfolger“ natürlich nicht entgehen. „Das war richtig gut anzuschauen. Da stimmen die Automatismen, der Zusammenhalt und die Qualität sind richtig hoch“, sagt der Steirer und lobt: „Die Defensive steht bombensicher, auch die Offensive sorgt für Gefahr. Dazu kommt die sichtbare Freude, zu spielen und auch gewinnen zu wollen. So mutig, forsch und selbstbewusst muss man auftreten!“