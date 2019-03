Österreichs Fußballteam hat in den letzten 13 EM-Qualifikationsspielen nicht verloren.

Vorbereitung auf eine erfolgreiche EM-Qualifikation © APA/HERBERT NEUBAUER

Österreichs Fußball-Team trifft am Donnerstag im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf Polen und verteidigt dabei eine stolze Serie. Nicht weniger als 13 Spiele blieb die Nationalmannschaft in EM-Qualifikationsspielen zuletzt ungeschlagen, das ist eine ordentliche Vorgabe für Teamchef Franco Foda.

Die Spieler geben sich vor dem Match gegen Polen zuversichtlich, allen voran Marko Arnautovic. "Wir wissen, dass wir gegen starke Gegner bestehen können. Jeder ist gut drauf und freut sich auf das Spiel", meinte der West-Ham-Legionär.

Die bisher letzte Niederlage passierte am 2. September 2011, als es in Gelsenkirchen gegen Deutschland ein 2:6 setzte. Danach folgten zehn Siege und drei Unentschieden. Die jüngsten neun Partien, alle im Rahmen der erfolgreichen Qualifikation für die EM 2016 in Frankreich unter Ex-Teamchef Marcel Koller, wurden gewonnen.

Die EM-Qualifikations-Serie 6.9.2011, Wien: Österreich - Türkei 0:0

7.10.2011, Baku: Aserbaidschan - Österreich 1:4

11.10.2011, Astana: Kasachstan - Österreich 0:0

8.9.2014, Wien: Österreich - Schweden 1:1

9.10.2014, Chisinau: Republik Moldau - Österreich 1:2

12.10.2014, Wien: Österreich - Montenegro 1:0

15.11.2014, Wien: Österreich - Russland 1:0

27.3.2015, Vaduz: Liechtenstein - Österreich 0:5

14.6.2015, Moskau: Russland - Österreich 0:1

5.9.2015, Wien: Österreich - Republik Moldau 1:0

8.9.2015, Solna: Schweden - Österreich 1:4

9.10.2015, Podgorica: Montenegro - Österreich 2:3

12.10.2015, Wien: Österreich - Liechtenstein 3:0

Dazwischen lag freilich eine weniger erfolgreiche WM-Qualifikation für die Endrunde in Russland, die verpasst wurde.