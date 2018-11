Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Franco Foda © APA/ROBERT JAEGER

Das Jahr 2018 hatte für Österreichs Fußballteam nicht die Erfüllung aller Wünsche parat, aber es war auch kein Desaster. Hatten die Testspiele mit dem Sieg über Deutschland als Höhepunkt einen Aufwärtstrend signalisiert, so wurde diese Hoffnung in den folgenden Pflichtaufgaben als trügerisch entlarvt. Welche Kräfte frei werden können, wenn die Nationalmannschaft ihre Maske fallen lässt, zeigte sich im letzten Spiel in der Schlussphase, der Rest wird sich weisen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.