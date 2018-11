Nach 0:0 gegen Bosnien Nations League: Gruppensieg für Österreich nicht mehr möglich

Österreich und Bosnien trennten sich in der Nations League torlos. Damit ist der Gruppensieg und Aufstieg in die A-Liga nicht mehr möglich.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marko Arnautovic hatte die größten österreichischen Chancen © APA/GEORG HOCHMUTH

Für Österreichs Fußball-Nationalmannschaft stand heute im Nations-League-Match gegen Bosnien viel auf dem Spiel. Und das war dem Team von Franco Foda deutlich anzumerken. Die Bosnier begannen stark, die Österreicher brauchten eine Zeitlang, um ins Match zu finden. Aber die Gäste dominierten bis zur Pause und wirkten wesentlich gefährlicher. In der zweiten Hälfte kamen die Gastgeber besser ins Spiel. Das Tempo wurde deutlich höher. Am Ende aber reichte es nur zu einem 0:0. Der Gruppensieg ist damit nicht mehr möglich.

In der 25. Minute kam David Alaba mit einem direkten Freistoß erstmals in Tornähe, auf der Gegenseite wurde es aber dann richtig gefährlich, als Edin Visca aus kurzer Distanz im glänzend reagierenden Torhüter Heinz Lindner seinen Meister fand. In der 33. Minute verfehlte Topstar Edin Dzeko knapp das Ziel. In Minute 38 kam Marko Arnautovic nach einem Einwurf von Alaba völlig überraschend im Strafraum an den Ball, er hätte beinahe Bosniens Torhüter Ibrahim Sehic überhoben.

Hier kommen Sie zum Liveticker

Nach der Pause wurde Österreich stärker und Arnautovic hätte nach idealer Vorarbeit des eingewechselten Xaver Schlager mit einem tollen Schuss beinahe das 1:0 erzielt. Der Ball wurde auf der Linie (Hand?) abgewehrt. Doch die Antwort der Bosnier ließ nicht auf sich warten. Sie fanden zwei Großchancen vor, den Österreichern blieb der Rückstand gerade noch erspart. Heinz Lindner rettete mit Glanzparade, dann verfehlte der Ball das Tor. In der 72. Minute köpfelte auf der Gegenseite Michael Gregoritsch knapp daneben.

Österreich startete etwas überraschend mit Florian Kainz und Alessandro Schöpf. Arnautovic begann als Mittelstürmer, die Innenverteidigung einer Viererkette wird von Aleksandar Dragovic und Martin Hinteregger gebildet. In der zweiten Hälfte kam Schlager für den enttäuschenden Kainz, Gregoritsch ersetzte ab der 67. Minute Schöpf.

ÖFB-Team gegen Bosnien-Herzegowina: Lindner; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Zulj, Baumgartlinger; Lazaro, Kainz (46. Schlager), Schöpf; Arnautovic