Wie es Österreich heute schaffen will, den so wichtigen Sieg gegen Bosnien einzufahren, und warum der Kapitän so entscheidend ist.

Auf Julian Baumgartlinger kann Franco Foda bauen © APA/ROBERT JAEGER

Der Verletzungsteufel ist dem österreichischen Fußball-Nationalteam nicht wohlgesinnt. Nachdem mit Florian Grillitsch und Marcel Sabitzer bereits zwei Akteure, die in Deutschland zu den Topspielern zählen, vor dem Lehrgang hatten absagen müssen, erwischte es am Mittwoch auch noch Guido Burgstaller. Den Schalke-Angreifer, der bisher als einziger Österreicher in jeder Partie in der Ära von Teamchef Franco Foda zum Einsatz gekommen war, plagen Leistenprobleme. Für den Kärntner rückte Teamoldie Marc Janko nach.

