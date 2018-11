Am 15. und 18. November stehen für Österreich die wichtigen Spiele in der Nations League an. Heute präsentiert Teamchef Franco Foda seinen Kader.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Franco Foda © GEPA pictures

Für das österreichische Nationalteam stehen entscheidende Wochen bevor. In der Nations League trifft die Mannschaft von Teamchef Franco Foda am 15. November zu Hause auf Bosnien-Herzegowina, am 18. November folgt dann das Auswärtsspiel in Nordirland.

Zwei Siege sind Pflicht, will Österreich beim zweiten Anlauf der Nations League in der Liga A antreten, wo dann die besten Teams Europas vertreten sind.

Foda gibt heute den Kader für die beiden so wichtigen Länderspiele bekannt. Ab 11.30 sind Sie hier via Livestream dabei.