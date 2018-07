Geboren am: 27. Dezember 1987 in Tulln an der Donau.

Position: Sturm

Bisherige Vereine: SC Sand, SV Neulengbach, Houston Dash, SV Langenrohr, SV Hausleiten.

Größte Erfolge: Platz 3 mit Österreich bei der EM 2017, Rekordtorschützin und Rekordnationalspielerin im Frauen-Nationalteam (104 Spiele/52 Tore), Erreichen des DFB-Pokalfinales 2016 mit Sand, Erreichen des Champions-League-Viertelfinales (2013/14) mit Neulengbach, 9x Bundesliga-Meister Neulengbach, 7x Cupsieger mit Neulengbach, 6x Bundesliga-Torschützenkönigin, Österreichs Fußballerin des Jahres 2010