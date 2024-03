Österreich hat ihn gehabt, den außergewöhnlichen Moment in einem freundschaftlichen Länderspiel, das dem Charakter eines Tests weitgehend gerecht wurde. So ein Blitztor, vor allem aber die Art und Weise des Zustandekommens, entzückt den Fußballfreund. Und schon gerät der Beobachter in Versuchung, er möchte mehr davon zu sehen bekommen.