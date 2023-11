Es wirkt schon fast wie eine Firmenfeier, doch es sind trotzdem zwei Unternehmen, die zueinander in einem Konkurrenzverhältnis stehen, im konkreten Fall sind alle Beteiligten noch dazu um eine scharfe Abgrenzung bemüht. Österreich gegen Deutschland heißt auch deutsche Bundesliga gegen deutsche Bundesliga plus Österreich, England, Spanien, Italien. Zwölf fußballerische Mitarbeiter im Kader des ÖFB-Teams spielen in Deutschland und treffen somit zum überwiegenden Teil auf Betriebskollegen. Nur vier von 24 DFB-Kickern sind als Fremdarbeiter tätig.