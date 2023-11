Tausende Menschen werden am (heutigen) Dienstag beim Prüfen ihrer E-Mails enttäuscht. Nach dem Ende der ersten Verkaufsphase im Oktober sollen die Bestätigungen für die Tickets für die Fußball-EM 2024 verschickt werden. Für die 1,2 Millionen Eintrittskarten gingen über 20 Millionen Anfragen aus aller Welt ein - es wurde gelost. Wer keinen Erfolg hatte, bekommt aber bald die nächste Chance. Die zweite Verkaufsphase beginnt nach der Gruppen-Auslosung am 2. Dezember in Hamburg.

Dann wird klar sein, an welchen Tagen und in welchen Stadien die Teams ihre EM-Gruppenspiele absolvieren. Und auch, welche Gegner Österreich erwartet. 21 der 24 EM-Teilnehmer stehen dann fest, drei weitere folgen nach dem Play-off im März. Es folgt eine weitere Phase, kurz vor dem Turnier sowie im Turnierverlauf für die K.-o.-Runde ist ein sogenannter Last-Minute-Verkauf geplant. Alleine in der zweiten Verkaufsphase wird rund eine Million Karten verfügbar sein.

Für die schon jetzt Glücklichen könnte es teuer werden. „Falls du in der Verlosung erfolgreich gewesen bist, musst du sämtliche Tickets zahlen, die dir zugeteilt wurden“, schrieb die UEFA. Der Weiterverkauf ist ausschließlich über die offizielle UEFA-Plattform gestattet, wahrscheinlich ab Frühjahr 2024. „Wir empfehlen Fans daher, sich nur für Spiele zu bewerben, die sie auch besuchen möchten“, so die UEFA.