Ist in der Innenverteidigung eine Bank: der Kanadier Scott Kennedy (Mitte). Er fühlt sich in den Kärntner Bergen wie daheim (links oben) © GEPA pictures; Privat

Kommunikation ist bekanntlich alles. Stellt sich die Frage, welche Sprache eigentlich bei SK Austria Klagenfurt gesprochen wird. Ein Blick auf die Kaderliste – von Argentinien, Spanien, Uruguay, Griechenland bis hin zur Türkei, Kamerun oder Bosnien-Herzegowina – zeigt eine Bandbreite von unterschiedlichsten Nationalitäten. Einer, der Licht ins Dunkel bringt, ist der kanadische Innenverteidiger Scott Kennedy: „Unsere Coaches kommunizieren alles auf Deutsch. Ich bin nun seit 2016 in Europa und verstehe daher viel, was uns weitergegeben wird. Ich bin quasi derjenige, der es auf Englisch übersetzt und unser Grieche, Kosmas Gkezos, der Spanisch spricht, übernimmt dann diesen Teil. Einiges wird immer bereits vor dem Training besprochen. Und ich denke, es kommt immer dasselbe Resultat dabei heraus. Und zur Not klappt alles mit Handzeichen. Fußball ist halt ein weltweiter Sport“, verrät der 22-Jährige, dessen Deutschkenntnisse stets besser werden.

