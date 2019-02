Austria Klagenfurt will den Profibetrieb ausgliedern. Neuer Eigentümer des Fußballvereins betont langfristiges Engagement. Erstklassigkeit als Ziel.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tomislav Karajica präsentiert heute die "Austria Klagenfurt neu" © Felix Matthies

Der neue Eigentümer des Fußball-Zweitligisten SK Austria Klagenfurt, der Hamburger Tomislav Karajica, hat am Montag betont, sein Engagement in Klagenfurt sei langfristig angelegt. Natürlich sei es das Ziel, in die höchste Liga aufzusteigen, Zeitplan gebe es dafür aber noch keinen, sagte Karajica vor Journalisten. Bis zum Sommer soll der Profibetrieb ausgegliedert werden.