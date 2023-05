Nachdem Martin Hinteregger nach dem Gewinn der Europa League mit Eintracht Frankfurt überraschend im Vorjahr zurückgetreten war, heuerte der ehemalige Nationalteamverteidiger in seiner Heimat Sirnitz in der Kärntner Unterliga Ost an. Dort hält er als Stürmer bis jetzt bei 21 Toren und führt die Torschützenliste an.