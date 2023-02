Es erinnerte ein wenig an den berühmt-berüchtigten Deadline-Day der englischen Premier League, als der SV Spittal rund drei Stunden vor Ende der Winterübertrittszeit noch eine Transferbombe platzen ließ und ein harmlos zu scheinendes Gerücht Realität wurde. Liga-Topscorer Sinan Samardžić wechselt vom ASK in die Lieserstadt und soll den SVS zurück in die Regionalliga schießen. Der 26-Jährige steht bei 19 Toren in 17 Spielen. Im Gegenzug geht Seid Zukić, der bei sieben Saisontoren steht, zum ASK nach Klagenfurt. "Wir haben noch einen Spielertyp wie Samardžić gesucht, ASK einen Stoßstürmer wie Zukić. So haben wir schnell eine Einigkeit gefunden", erklärt Spittals sportlicher Leiter Wolfgang Oswald. Dies bestätigt ASK-Coach Dietmar Thuller: "Ich brauche einen Bullen vorne." Adnan Džombić soll künftig das Innenverteidigerproblem in St. Jakob lösen. Auch das "Wechseldrama" um Sebastian Hertelt und ASK hat sein Ende gefunden. "Er bleibt bei Kraig", bestätigt sein Trainer Harald Proprentner, der Pascal Lorenz und Lukas Schmied vom ASK zu sich lotsen konnte. Mirel Mujkić geht hingegen zu Feldkirchen und Mathias Tschofen ist neuer sportlicher Leiter in Köttmannsdorf.