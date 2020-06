Facebook

Marcel Stoni © Hermann Sobe

ATSV Wolfsberg hat heute dem Kärntner Fußballverband mitgeteilt, dass man sich aus wirtschaftlichen Gründen aus der Regionalliga Mitte zurückzieht. Wie in der Vorstandssitzung des KFV am Dienstag beschlossen, erhält der ATSV einen Platz in der Kärntner Liga und darf als amtierender KFV-Cupsieger am kommenden ÖFB-Cup teilnehmen.